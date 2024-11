Indonesia: Investimenti in intelligenza artificiale attraggono l'interesse di Yandex e Microsoft

10 Novembre 2024_ Il Ministero della Comunicazione e del Digitale indonesiano ha annunciato un crescente interesse da parte di investitori stranieri per portare tecnologie di intelligenza artificiale (AI) nel Paese. Il Ministro Meutya Hafid ha sottolineato il potenziale strategico dell'AI per il progresso digitale dell'Indonesia, evidenziando l'interesse di Yandex Group e Microsoft per investire nel mercato locale. Durante incontri separati con i dirigenti di Yandex e Microsoft, Meutya ha discusso l'importanza di tali investimenti per l'economia indonesiana, prevedendo un aumento del PIL del 12% entro il 2030 grazie all'AI. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. L'Indonesia, un Paese del sud-est asiatico con una popolazione di oltre 270 milioni di abitanti, sta cercando di posizionarsi come un hub tecnologico nella regione.