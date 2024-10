Indonesia: Italia condanna attacco israeliano a soldati indonesiani in Libano

11 Ottobre 2024_ L'Italia ha espresso una forte condanna per l'attacco delle forze israeliane contro due soldati indonesiani appartenenti alla missione UNIFIL in Libano. L'incidente è avvenuto mentre i soldati stavano svolgendo attività di monitoraggio presso la loro base a Naqoura, dove sono stati colpiti da un attacco di un carro armato israeliano. Il Ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha convocato l'ambasciatore israeliano in Italia per protestare contro l'accaduto, sottolineando che tali attacchi non possono essere tollerati. La notizia, riportata da sindonews.com, evidenzia l'impegno dell'Italia per la pace e la stabilità nella regione, ribadendo la necessità di rispettare il diritto internazionale. L'UNIFIL, acronimo di United Nations Interim Force in Lebanon, è una missione di pace delle Nazioni Unite attiva in Libano dal 1978.