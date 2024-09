Indonesia: Jakarta affronta il problema dei cavi aerei disordinati

09 Settembre 2024_ Il governo della provincia di DKI Jakarta sta lavorando per sistemare i cavi aerei disordinati che compromettono l'estetica della...

09 Settembre 2024_ Il governo della provincia di DKI Jakarta sta lavorando per sistemare i cavi aerei disordinati che compromettono l'estetica della città e la sicurezza degli utenti della strada. Il programma di sviluppo delle Reti Utilitarie Integrate (SJUT) è stato avviato per affrontare questa problematica, con l'obiettivo di ridurre i cavi aerei e migliorare l'aspetto urbano. Tuttavia, il capo del settore infrastrutture ha riconosciuto le sfide legate alla densità abitativa e alla mancanza di educazione della popolazione riguardo a queste iniziative. La fonte di queste informazioni è detik.com. Il governo locale sta collaborando con le aziende di servizi e la comunità per migliorare la situazione, mentre l'Associazione dei Fornitori di Reti di Telecomunicazione sostiene l'azione contro i cavi aerei illegali.