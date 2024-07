Indonesia: Jamboree dei volontari per la prevenzione degli incendi a Palangka Raya

6 Luglio 2024_ Il Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Palangka Raya, nella provincia di Kalimantan Centrale, ha organizzato un Jamboree per i volontari impegnati nella prevenzione degli incendi boschivi e delle terre agricole. L'evento, tenutosi sabato 6 luglio, mira a migliorare le competenze e la capacità dei volontari in vista della prossima stagione secca. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi volontari, che hanno preso parte a sessioni di formazione e addestramento specifico. L'iniziativa è stata accolta positivamente dalla comunità locale, che riconosce l'importanza della preparazione per affrontare le emergenze legate agli incendi. Lo riporta antaranews.com. Il BPBD è l'agenzia regionale per la gestione dei disastri, responsabile della prevenzione e della risposta alle emergenze nella regione.