Indonesia: Jay Idzes confermato nel Venezia per la Serie A 2024/2025

10 Agosto 2024_ Jay Idzes, difensore della nazionale indonesiana, è ufficialmente confermato nel Venezia per la stagione 2024/2025 di Serie A. Il giocatore, che ha contribuito alla promozione del Venezia dalla Serie B, avrà l'opportunità di debuttare contro la Lazio, affrontando anche l'ex calciatore del Barcellona, Pedro. Idzes, 24 anni, è stato corteggiato da altri club italiani come Torino, Fiorentina e Udinese, ma il Venezia ha deciso di trattenerlo. Con questa conferma, Idzes diventa il primo indonesiano a giocare nella massima serie del campionato italiano, come riportato da jakarta365.net. La sua presenza in Serie A rappresenta un importante passo per il calcio indonesiano, evidenziando il crescente interesse per i talenti asiatici nel calcio europeo.