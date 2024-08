Indonesia: Joko Widodo celebra dieci anni di presidenza con un discorso al MPR

16 Agosto 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha tenuto un discorso al MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) per celebrare il suo decimo...

16 Agosto 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha tenuto un discorso al MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) per celebrare il suo decimo anniversario di presidenza e il 79° anniversario dell'indipendenza dell'Indonesia. Durante il suo intervento, ha evidenziato i progressi compiuti nel paese, tra cui la costruzione di infrastrutture e la riduzione della povertà estrema. Widodo ha anche ringraziato il popolo indonesiano per il supporto ricevuto e ha sottolineato l'importanza della cooperazione per affrontare le sfide future. La notizia è riportata da antaranews.com. Il MPR è l'organo legislativo supremo dell'Indonesia, composto da rappresentanti del popolo e delle regioni, e gioca un ruolo cruciale nella governance del paese.