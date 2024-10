Indonesia: Joko Widodo evidenzia il potenziale economico dell'Asia

08 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha dichiarato che i paesi asiatici hanno un grande potenziale per diventare fonti di crescita economica globale. In particolare, ha menzionato India, Cina e Indonesia come le tre nazioni destinate a diventare superpotenze economiche. Questa affermazione sottolinea l'importanza crescente dell'Asia nel panorama economico mondiale. La dichiarazione è stata fatta durante un programma di CNBC Indonesia, evidenziando le prospettive ottimistiche per la regione. Investor Daily Indonesia riporta che l'Asia sta emergendo come un attore chiave nell'economia globale, con opportunità significative per investimenti e sviluppo.