Indonesia: Joko Widodo promuove collaborazione per affrontare sfide regionali

25 Luglio 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha sottolineato l'importanza di tre settori chiave per migliorare il benessere nella regione del Pacifico durante l'apertura dell'Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) 2024 a Jakarta. I settori identificati includono l'anticipazione dei cambiamenti climatici, l'economia blu e lo sviluppo delle risorse umane. Jokowi ha evidenziato che la cooperazione parlamentare è fondamentale per affrontare le sfide economiche e ambientali, nonché per promuovere l'educazione inclusiva. La notizia è stata riportata da bisnis.com. L'IPPP si propone di rafforzare i legami tra i paesi del Pacifico, affrontando questioni cruciali come la sostenibilità e la crescita economica condivisa.