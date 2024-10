Indonesia: Joko Widodo pronto a emettere regolamento per la cancellazione dei debiti di agricoltori e pescatori

29 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo è atteso a emettere un regolamento presidenziale per la cancellazione dei debiti di agricoltori e pescatori nel paese. Questa iniziativa mira a sostenere le comunità agricole e di pesca, che affrontano difficoltà economiche a causa di vari fattori, tra cui le fluttuazioni del mercato e le calamità naturali. La misura è vista come un passo importante per migliorare le condizioni di vita di queste categorie vulnerabili e stimolare la crescita economica locale. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di politiche governative volte a rafforzare il settore agricolo e della pesca, fondamentali per l'economia indonesiana.