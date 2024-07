Indonesia: Joko Widodo riceve il più alto riconoscimento civile dagli Emirati Arabi Uniti

18 Luglio 2024_ Il Presidente indonesiano Joko Widodo ha ricevuto il più alto riconoscimento civile dagli Emirati Arabi Uniti, l'Order of Zayed. La cerimonia di consegna è avvenuta durante un incontro bilaterale con il Presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan ad Abu Dhabi. Il premio è stato conferito in riconoscimento degli sforzi di Widodo per rafforzare le relazioni tra i due paesi e migliorare la cooperazione bilaterale. L'Order of Zayed è un'onorificenza riservata ai leader mondiali e ai capi di stato che hanno contribuito significativamente alle relazioni internazionali. Lo riporta Investor Daily Indonesia. Widodo ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento, sottolineando l'importanza delle relazioni tra Indonesia e Emirati Arabi Uniti.