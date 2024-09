Indonesia: Joko Widodo si congeda e KPU considera elezioni anticipate

07 Settembre 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha salutato la popolazione in vista del suo congedo, esprimendo le sue scuse attraverso un megafono durante una visita al mercato di Surabaya. Nel frattempo, la Commissione Elettorale Indipendente (KPU) ha aperto la possibilità di tenere elezioni locali anticipate nel 2025, qualora si verifichi una vittoria del 'voto nullo' in diverse aree. Inoltre, il presidente ha nominato Muhadjir Effendy come nuovo Ministro Sociale ad interim, dopo le dimissioni di Tri Rismaharini. La notizia è stata riportata da antaranews.com, evidenziando i cambiamenti significativi nella politica indonesiana in vista delle prossime elezioni. Joko Widodo, noto anche come Jokowi, è il settimo presidente dell'Indonesia, mentre la KPU è l'ente responsabile dell'organizzazione delle elezioni nel paese.