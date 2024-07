Indonesia: Jokowi affronta il rischio di malattie respiratorie a IKN

29 Luglio 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha espresso preoccupazione per la potenziale diffusione di malattie respiratorie acute (ISPA) tra i lavoratori e la popolazione nella nuova capitale, Ibu Kota Nusantara (IKN), in costruzione a Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Nonostante i rischi, Jokowi rimane ottimista riguardo all'impatto positivo che IKN avrà sulla crescita economica del Paese, con un aumento previsto del PIL oltre il 7%. Il governo sta attuando misure preventive, come la distribuzione di mascherine, per proteggere la salute pubblica nella regione. La notizia è riportata da bisnis.com. Ibu Kota Nusantara è il progetto di nuova capitale dell'Indonesia, concepito per alleviare la congestione di Giacarta, mentre Penajam Paser Utara è un distretto nella provincia di Kalimantan Timur.