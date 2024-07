Indonesia: Jokowi annuncia estensione dei diritti d'uso per investitori a IKN

17 Luglio 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo (Jokowi) ha dichiarato che i diritti d'uso (HGU) per gli investitori nella nuova capitale (IKN)...

17 Luglio 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo (Jokowi) ha dichiarato che i diritti d'uso (HGU) per gli investitori nella nuova capitale (IKN) possono essere estesi fino a 190 anni, in conformità con la legge sulla capitale nazionale. Questa misura, prevista dalla legge n. 21 del 2022, mira ad attrarre investimenti per lo sviluppo della nuova capitale. Jokowi ha specificato che l'estensione dei diritti d'uso si applica solo alla zona centrale del governo. Durante la visita a Penajam Paser Utara, Kalimantan Orientale, Jokowi ha anche sottolineato l'importanza di preservare l'ambiente durante la costruzione della nuova capitale. Lo riporta Investor Daily Indonesia. Il governatore di Jakarta, Anies Baswedan, ha espresso il suo sostegno alla politica, affermando che fornirà certezza legale agli investitori.