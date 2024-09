Indonesia: Jokowi assicura valutazioni continue per il PON XXI Aceh-Sumatra Utara

17 Settembre 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha dichiarato che il governo continuerà a valutare le problematiche legate al Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, in corso ad Aceh e Sumatra Utara. Jokowi ha sottolineato l'importanza di correggere eventuali errori per migliorare le future edizioni dell'evento sportivo nazionale. Tra le criticità emerse ci sono stati problemi con i trasporti, l'accesso ai luoghi di gara e la qualità delle strutture per gli atleti. La fonte di questa notizia è bisnis.com. Il PON è un'importante manifestazione sportiva che riunisce atleti da diverse province indonesiane, e la sua organizzazione è fondamentale per promuovere lo sport nel paese.