02 Settembre 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo, noto come Jokowi, ha espresso il desiderio che i progetti di sviluppo avviati durante il suo mandato vengano proseguiti dal suo successore Prabowo Subianto. Tra i progetti menzionati ci sono la trasformazione industriale, la costruzione della nuova capitale Nusantara (IKN) e iniziative per un'economia sostenibile. Jokowi ha sottolineato l'importanza di non sprecare risorse e tempo cambiando direzione ad ogni nuovo governo, per garantire il benessere della nazione. La notizia è stata riportata da tempo.co, evidenziando l'impegno di Prabowo a completare la nuova capitale entro un periodo di 4-5 anni. Prabowo Subianto è un politico indonesiano e leader del partito Gerindra, attualmente eletto presidente.