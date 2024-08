Indonesia: Jokowi celebra i progressi nello sviluppo infrastrutturale del Paese

19 Agosto 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo (Jokowi) ha espresso orgoglio per i progressi nel settore dello sviluppo, sottolineando...

19 Agosto 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo (Jokowi) ha espresso orgoglio per i progressi nel settore dello sviluppo, sottolineando l'importanza di un approccio equo in tutto il Paese. Durante un discorso al Parlamento, ha evidenziato progetti infrastrutturali significativi, tra cui 2.700 chilometri di autostrade e 60 grandi dighe. Jokowi ha anche annunciato una riduzione della povertà, scesa al 9,41% nel 2023, rispetto al 10,19% dell'anno precedente. Questi successi, secondo il presidente, contribuiscono a una maggiore unità nazionale attraverso un accesso più equo alle risorse. La notizia è riportata da Investor Daily Indonesia. L'Indonesia, un vasto arcipelago del sud-est asiatico, sta cercando di migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini attraverso investimenti in infrastrutture e sviluppo economico.