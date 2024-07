Indonesia: Jokowi chiede supporto per la transizione presidenziale

8 Luglio 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo (Jokowi) ha chiesto al Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sostenere la transizione del governo verso il presidente eletto Prabowo Subianto e il vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. Jokowi ha sottolineato l'importanza di questa transizione per garantire la continuità e il progresso del paese. Ha inoltre esortato i ministri, i capi delle istituzioni e i leader locali a seguire le raccomandazioni del BPK per migliorare la gestione finanziaria. Il BPK ha recentemente rilasciato un'opinione senza eccezioni sul bilancio del governo centrale per il 2023. Lo riporta antaranews.com. La transizione è prevista per ottobre 2024 e Jokowi ha ribadito la necessità di un sistema di governo trasparente e responsabile.