Indonesia: Jokowi firma decreto per accelerare gli investimenti a IKN

08 Agosto 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo ha firmato il decreto presidenziale n. 25 del 2024, istituendo un'unità di lavoro per accelerare gli investimenti nella nuova capitale, Ibu Kota Negara (IKN). Il ministro degli Investimenti, Bahlil Lahadalia, guida l'unità e prevede che gli investimenti raggiungeranno i 100 trilioni di rupie nel 2024. Attualmente, circa 60 aziende hanno già manifestato interesse a investire nella nuova capitale, con l'obiettivo di trasformare le lettere di intenti in investimenti concreti. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. La nuova capitale, IKN, è stata progettata per alleviare la congestione di Giacarta e promuovere uno sviluppo più sostenibile in Indonesia.