Indonesia: Jokowi inaugura il rinnovato Pasar Jongke a Solo

27 Luglio 2024_ Il Presidente indonesiano Joko Widodo (Jokowi) ha inaugurato il rinnovato Pasar Jongke nella città di Solo, Giava Centrale, il 27 luglio 2024. Il mercato, che si estende su una superficie di 29.000 metri quadrati, ha richiesto un investimento di 124 miliardi di rupie e rappresenta uno dei 17 progetti prioritari del suo predecessore come sindaco, Gibran Rakabuming Raka. Durante l'inaugurazione, Jokowi ha elogiato il nuovo design del mercato, sottolineando l'importanza dei mercati come centri economici per le comunità locali. La notizia è stata riportata da Investor Daily. Jokowi ha anche esortato i venditori e i cittadini a mantenere il mercato pulito e ben curato, evidenziando l'importanza di un ambiente igienico per il commercio.