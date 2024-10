Indonesia: Jokowi ottimista sulla trasformazione economica del Paese sotto Prabowo

11 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo, noto come Jokowi, ha espresso fiducia nella capacità dell'Indonesia di diventare un Paese sviluppato, a condizione che il nuovo presidente eletto, Prabowo Subianto, realizzi gli obiettivi di crescita economica ambiziosi. Prabowo mira ad aumentare il tasso di crescita economica dal 5% all'8% annuo, un obiettivo che potrebbe spingere l'Indonesia verso lo status di nazione avanzata. Nonostante le sfide come la stagnazione economica globale e le tensioni geopolitiche, Jokowi è convinto che con strategie adeguate e cooperazione, queste difficoltà possano essere superate. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di investimenti di qualità per il progetto della nuova capitale, Nusantara, che ha già attratto 58 trilioni di rupie di investimenti non statali. La notizia è riportata da Investor Daily. Prabowo Subianto è il leader del partito Gerindra e sarà presidente dal 2024 al 2029.