19 Ottobre 2024_ Durante il suo decennale mandato, il presidente indonesiano Joko Widodo ha adottato un approccio di sviluppo che mira a garantire che nessuna regione del Paese venga trascurata. Sotto la sua guida, sono stati fatti significativi progressi nel migliorare le infrastrutture nelle aree precedentemente marginalizzate, in particolare nelle regioni orientali come Papua e Kalimantan. Jokowi ha anche enfatizzato l'importanza di un'attenzione equa alle aree che non lo hanno sostenuto nelle elezioni, dimostrando un impegno per il benessere di tutti gli indonesiani. La fonte di queste informazioni è Investor Daily. Questo approccio inclusivo ha portato a un miglioramento tangibile della qualità della vita nelle regioni più isolate, contribuendo a un senso di unità nazionale.