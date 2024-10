Indonesia: Jokowi sottolinea l'importanza della preparazione del TNI di fronte alle nuove minacce

05 Ottobre 2024_ Il presidente indonesiano Joko Widodo (Jokowi) ha guidato la cerimonia per il 79° anniversario delle Forze Armate Nazionali (TNI) a Monas, Jakarta, esprimendo la necessità di adattarsi alle crescenti minacce informatiche e geopolitiche. Jokowi ha sottolineato che il TNI deve migliorare la propria capacità e professionalità, collaborando con diverse istituzioni per affrontare le sfide attuali. Durante il suo discorso, ha ringraziato i membri del TNI per la loro lealtà e servizio al paese, evidenziando il loro ruolo cruciale nella salvaguardia della sovranità nazionale. La notizia è riportata da detik.com. Jokowi ha anche evidenziato l'importanza della cooperazione tra il TNI e le istituzioni legali e accademiche per migliorare l'industria della difesa nazionale.