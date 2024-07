Indonesia: Jusuf Hamka candidato governatore di Jakarta per il Partito Golkar

25 Luglio 2024_ Jusuf Hamka, noto politicamente come Babah Alun, è stato designato dal Partito Golkar come candidato per le elezioni governatoriali...

25 Luglio 2024_ Jusuf Hamka, noto politicamente come Babah Alun, è stato designato dal Partito Golkar come candidato per le elezioni governatoriali di Jakarta nel 2024. Hamka, che ha ricoperto ruoli significativi come tesoriere della campagna nazionale di Joko Widodo, ha dichiarato la sua disponibilità a servire come governatore o vicegovernatore. Con una carriera imprenditoriale di successo, è conosciuto come il 'Re delle Autostrade' per il suo coinvolgimento nel settore delle infrastrutture. La sua storia personale, che include la conversione all'Islam e un forte impegno sociale, lo rende una figura di spicco nella politica indonesiana. La notizia è stata riportata da liputan6.com. Hamka ha già delineato programmi per migliorare la vita dei cittadini di Jakarta, evidenziando la sua visione per la città.