Indonesia: Juventus celebra l'indipendenza con un messaggio speciale per l'Indonesia

17 Agosto 2024_ La Juventus, storica squadra di calcio italiana, ha inviato un messaggio di auguri alla Repubblica Indonesiana in occasione del 79° anniversario della sua indipendenza. I giocatori Andrea Cambiaso, Nicolo Savona e Jounas Rouhi hanno partecipato a un video in lingua indonesiana, esprimendo il loro affetto per il Paese. Questo gesto ha suscitato entusiasmo tra i tifosi indonesiani, che hanno apprezzato l'attenzione della squadra torinese. La notizia è riportata da jawapos.com. La Juventus, già nota per i suoi legami con i fan indonesiani, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel rafforzare i legami culturali tra Italia e Indonesia.