Indonesia: Kang Dhani propone strategie per creare posti di lavoro a Bandung

22 Settembre 2024_ Kang Dhani Wirianata ha presentato un piano per sostenere la creatività e generare posti di lavoro a Bandung, Indonesia. Durante una visita alla sede dell'Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jabar, ha sottolineato l'importanza di creare un ambiente favorevole per attrarre turisti e investitori. Dhani ha proposto di ospitare artisti e professionisti del settore creativo in hotel e ristoranti locali, sfruttando la reputazione di Bandung come città turistica. La notizia è stata riportata da tribunnews.com. L'iniziativa mira a collaborare con le autorità provinciali e centrali per affrontare le sfide occupazionali e promuovere lo sviluppo economico della regione.