Indonesia: Kebaya indonesiana conquista Roma

23 Luglio 2024_ Atie Nitiasmoro, moglie dell'Ambasciatore indonesiano presso la Santa Sede, vive a Roma e indossa quotidianamente il kebaya, abito tradizionale indonesiano. La sua scelta di abbigliamento attira l'attenzione e i complimenti dei residenti e delle mogli degli ambasciatori di altri paesi. Atie spiega con orgoglio l'origine del kebaya, promuovendo la cultura indonesiana in Italia. Nonostante non ci siano negozi di kebaya a Roma, Atie porta con sé numerosi abiti dall'Indonesia. Lo riporta kompas.com. La sua dedizione alla tradizione ha anche portato alla pubblicazione di un libro intitolato 'Kaya Gaya' per celebrare il Kebaya Day in Indonesia.