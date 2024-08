Indonesia: Kemenkes lancia strategie per ridurre i prezzi dei farmaci

07 Agosto 2024_ Il Ministero della Salute indonesiano (Kemenkes) ha annunciato una serie di strategie per affrontare i problemi dell'industria sanitaria nazionale, puntando a ridurre i costi dei farmaci, attualmente 3-5 volte più alti rispetto ad altri Paesi dell'ASEAN. Tra le misure principali vi è la ristrutturazione della gestione dell'industria farmaceutica, con un focus sulla distribuzione e sui costi di promozione. Kemenkes ha identificato le elevate spese promozionali come la causa principale dei prezzi elevati, suggerendo la necessità di normative per abbattere tali costi. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Le riforme mirano a garantire una maggiore accessibilità ai farmaci per la popolazione indonesiana, contribuendo così a un sistema sanitario più sostenibile.