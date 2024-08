Indonesia: KG Media promuove il finanziamento delle industrie verdi con un summit a Jakarta

13 Agosto 2024_ KG Media organizzerà il Lestari Summit 2024 il 21 agosto a Jakarta, un evento dedicato alle opportunità di finanziamento per le industrie verdi in Indonesia. Il summit includerà un panel di discussione con esperti del settore, che esploreranno vari schemi di finanziamento e incentivi per le aziende che adottano pratiche sostenibili. Tra i relatori ci saranno Joko Tri Haryanto, direttore del Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, e altri esperti di finanza verde. L'evento mira a promuovere la collaborazione tra governo, istituzioni finanziarie e industria per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) in Indonesia, come riportato da kompas.com. Il summit rappresenta un'importante occasione per discutere le sfide e le opportunità nel campo della sostenibilità economica nel Paese.