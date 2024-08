Indonesia: KPU DKI Jakarta approva la candidatura di Dharma Pongrekun e Kun Wardana per le elezioni governative

19 Agosto 2024_ La Commissione Elettorale di DKI Jakarta (KPU) ha ufficialmente approvato la candidatura di Dharma Pongrekun e Kun Wardana come candidati governatori e vice governatori di Jakarta per le elezioni del 27 novembre 2024. Nonostante le polemiche riguardanti presunti abusi di dati personali, la coppia ha superato il requisito minimo di supporto, raccogliendo 677.065 firme valide. Tuttavia, 403 firme sono state escluse per non aver soddisfatto i criteri richiesti. La notizia è stata riportata da tempo.co, evidenziando le preoccupazioni sulla validità dei dati utilizzati per la candidatura. Le autorità locali continueranno a monitorare la situazione e a indagare su eventuali irregolarità.