Indonesia: KTT Indonesia Africa Forum a Bali con 13.400 agenti di sicurezza

31 Agosto 2024_ Il secondo KTT Indonesia Africa Forum (IAF) si svolgerà a Bali dal 1 al 3 settembre 2024, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni tra Indonesia e paesi africani. Il Capo della Polizia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ha chiesto scusa per i disagi che l'evento potrebbe causare alla comunità locale, assicurando che le misure di sicurezza sono necessarie per il buon esito della conferenza. Per garantire la sicurezza, sono stati mobilitati 13.400 membri delle forze armate e di polizia, supportati da vari mezzi aerei e navali. L'evento rappresenta un'importante opportunità per il dialogo e la cooperazione internazionale, come riportato da detik.com. La conferenza si svolgerà in un contesto di elezioni locali in Indonesia, sottolineando l'importanza di un coordinamento efficace tra le autorità e la popolazione.