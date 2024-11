Indonesia: La celebre cantante Krisdayanti si candida a sindaco di Batu per le elezioni 2024

31 Ottobre 2024_ Krisdayanti, celebre cantante e attrice indonesiana, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Batu per le elezioni del 2024. Dopo aver servito come membro del Parlamento dal 2019 al 2024, KD, come è comunemente conosciuta, punta a migliorare la qualità della vita nella sua città natale, promuovendo il turismo e la gestione dei rifiuti. La sua carriera, che spazia dalla musica alla politica, la rende una figura di spicco nel panorama indonesiano. La notizia è stata riportata da liputan6.com. KD ha espresso il desiderio di portare un cambiamento positivo a Batu, una città nota per le sue attrazioni turistiche e la sua bellezza naturale.