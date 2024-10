Indonesia: La costruzione della nuova capitale Nusantara stimola l'economia locale

17 Ottobre 2024_ La costruzione della nuova capitale indonesiana, Nusantara, ha portato significativi benefici economici per le piccole e medie imprese (PMI) nella regione. Le vendite di prodotti locali, come quelli del negozio Torani Food a Balikpapan, sono aumentate notevolmente grazie all'afflusso di visitatori attratti dal progetto. Inoltre, l'infrastruttura stradale è migliorata, facilitando l'accesso e incrementando le opportunità di lavoro per la comunità locale. La crescita economica della regione è confermata dai dati, con un aumento del 6,17% nel primo trimestre del 2024. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Il progetto di Nusantara, voluto dal presidente Joko Widodo, mira a creare un nuovo centro di crescita economica in Indonesia.