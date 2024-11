Indonesia: La Federal Reserve riduce i tassi d'interesse, attesa per Bank Indonesia

09 Novembre 2024_ La Federal Reserve ha abbassato i tassi d'interesse di 25 punti base, portandoli a un intervallo tra 4,50% e 4,75%. Questa decisione ha soddisfatto le aspettative del mercato, contribuendo a un aumento delle borse in vari paesi, inclusa l'Indonesia. Si prevede che altre banche centrali seguiranno l'esempio della Fed, mentre Bank Indonesia è attesa a un possibile abbassamento dei tassi per stimolare il settore reale del paese. La notizia è riportata da Investor Daily. La mossa della Fed potrebbe influenzare le politiche monetarie in Indonesia, un paese del sud-est asiatico con una delle economie in più rapida crescita della regione.