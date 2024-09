Indonesia: La Marina Italiana in visita strategica per il Pacifico

21 Settembre 2024_ La Marina Italiana ha recentemente effettuato una visita in Indonesia come parte della sua strategia per l'Indo-Pasifico. Questa...

21 Settembre 2024_ La Marina Italiana ha recentemente effettuato una visita in Indonesia come parte della sua strategia per l'Indo-Pasifico. Questa missione, che coinvolge il gruppo d'attacco della portaerei ITS Cavour, mira a rafforzare la presenza militare europea nella regione. Durante il viaggio, la Marina Italiana ha condotto esercitazioni con la portaerei Abraham Lincoln della Marina degli Stati Uniti, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale. Gli esperti sollevano interrogativi sulla necessità di un coinvolgimento europeo in Asia, mentre l'Italia cerca di affermare la propria influenza sotto la guida del Primo Ministro Giorgia Meloni. La notizia è stata riportata da zonajakarta.com. Questa iniziativa sottolinea l'impegno dell'Italia nel promuovere la sicurezza marittima e la cooperazione strategica nel Pacifico.