Indonesia: La musica gamelan conquista l'Università L'Orientale di Napoli

31 Ottobre 2024_ L'Università L'Orientale di Napoli ha avviato un corso di musica gamelan, tradizionale strumento indonesiano, grazie all'iniziativa di Antonia Soriente e Daniele Zappatore. Questo progetto, sostenuto da PT Pertamina, mira a promuovere la cultura indonesiana in Italia attraverso l'insegnamento della musica, considerata un linguaggio universale. Gli studenti italiani hanno l'opportunità di apprendere non solo la musica, ma anche i valori di armonia e collaborazione che essa rappresenta. La notizia è stata riportata da kompas.com. L'iniziativa rappresenta un importante passo nella diplomazia culturale tra Indonesia e Italia, con l'obiettivo di far conoscere e apprezzare la ricca tradizione musicale indonesiana.