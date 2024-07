Indonesia: La passione per la Serie A ispira i giovani calciatori indonesiani

24 Luglio 2024_ La nazionale di calcio indonesiana ha attirato l'attenzione internazionale grazie a un post del canale X @IFTVofficial, che ha messo in evidenza i giovani talenti della squadra, molti dei quali portano nomi ispirati a leggende della Serie A. I nomi come Alfharezzi Buffon e Arkhan Kaka dimostrano l'influenza della lega italiana sul calcio indonesiano e l'affetto del pubblico locale per il campionato. I fan indonesiani hanno espresso il loro orgoglio e la loro ammirazione per la Serie A, sperando che questi nomi possano ispirare le future generazioni di calciatori. La notizia è stata riportata da jawapos.com, evidenziando il forte legame tra Indonesia e Italia nel mondo del calcio. Questo fenomeno sottolinea come la cultura calcistica italiana continui a influenzare e ispirare i giovani talenti in tutto il mondo.