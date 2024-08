Indonesia: La sicurezza alimentare come obiettivo per il 2045

12 Agosto 2024_ L'Indonesia punta a raggiungere la sicurezza alimentare entro il 2045, un obiettivo cruciale per garantire una vita sana e produttiva ai suoi cittadini. Questo traguardo richiede un'attenzione particolare alla quantità e qualità del cibo, assicurando che sia accessibile e distribuito equamente in tutto il Paese. Tuttavia, il cammino verso la sicurezza alimentare è ostacolato da sfide interne ed esterne, tra cui la scarsità di terreni agricoli e i cambiamenti climatici. La questione della sicurezza alimentare è fondamentale per il futuro dell'Indonesia, come riportato da Investor Daily Indonesia. Il governo indonesiano sta lavorando per affrontare queste sfide e garantire che tutti i cittadini possano soddisfare le proprie esigenze alimentari.