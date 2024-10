Indonesia: La trasformazione digitale nel settore agricolo per garantire la sicurezza alimentare

15 Ottobre 2024_ Il settore agricolo indonesiano affronta sfide significative per soddisfare la crescente domanda di cibo, spinta dall'aumento della popolazione e dai cambiamenti nei modelli di consumo. È necessaria una trasformazione fondamentale e l'adozione di tecnologie digitali per migliorare l'efficienza e la produttività agricola. Tuttavia, molti agricoltori mancano delle competenze necessarie per utilizzare efficacemente queste tecnologie, il che rappresenta un ostacolo significativo. Esperti come Dr. Rajendra Pachauri e Dr. Akinwumi Adesina stanno promuovendo l'importanza della alfabetizzazione digitale per affrontare queste sfide, come riportato da Investor Daily. La collaborazione tra governo e settore privato è essenziale per migliorare le infrastrutture digitali nelle aree rurali e formare agricoltori competenti. La modernizzazione dell'agricoltura è cruciale per garantire la sicurezza alimentare in un contesto di crescente digitalizzazione.