Indonesia: Lancio della Moto Guzzi Stelvio, simbolo dell'innovazione italiana

26 Ottobre 2024_ PT Piaggio Indonesia ha presentato la Moto Guzzi Stelvio, un nuovo modello che unisce tecnologia avanzata e design iconico, rappresentando l'eccellenza del marchio italiano. Marco Noto La Diega, Managing Director di PT Piaggio Indonesia, ha sottolineato che la Stelvio è progettata per l'avventura, con un'attenzione particolare alla sicurezza grazie al sistema Piaggio Fast Forward Rider Assistance Solution. Questa innovazione, sviluppata a Boston, integra per la prima volta un sistema radar nelle moto, migliorando l'esperienza di guida su diversi terreni. La presentazione della Stelvio evidenzia l'impegno di Moto Guzzi nel superare i confini del motociclismo, offrendo un'esperienza unica ai motociclisti indonesiani. La notizia è riportata da inversi.id. La Moto Guzzi Stelvio si propone come un'opzione ideale per gli appassionati di moto in Indonesia, unendo tradizione e innovazione tipiche del marchio italiano.