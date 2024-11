Indonesia: Lancio della Super App BYOND per il banking islamico

09 Novembre 2024_ Il 9 novembre 2024, il Bank Syariah Indonesia (BSI) ha lanciato la sua nuova Super App chiamata BYOND, progettata per migliorare l'esperienza del banking digitale islamico. Durante l'evento, il Direttore Generale Hery Gunardi e il Ministro BUMN Erick Thohir hanno evidenziato le innovazioni tecnologiche che rendono più facili le transazioni quotidiane e le esigenze spirituali degli utenti. BYOND offre funzionalità che spaziano dalle transazioni finanziarie a servizi come la direzione della Qibla e orari di preghiera, rendendola una soluzione completa per i musulmani. La fonte di questa notizia è liputan6.com. Con questo lancio, BSI mira a rafforzare la sua posizione nel settore del banking islamico e a contribuire alla digitalizzazione dell'economia in Indonesia.