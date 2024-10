Indonesia: Lazada punta sui marchi di lusso italiani per conquistare il mercato asiatico

13 Ottobre 2024_ Lazada, la piattaforma di e-commerce di Alibaba, sta cercando di collaborare con marchi di moda di alta gamma europei, tra cui noti brand italiani come Armani e Dolce & Gabbana. Questa strategia mira a rafforzare la posizione di Lazada nel competitivo mercato dell'e-commerce in Asia, dove la concorrenza con Shopee e TikTok è intensa. I dirigenti di Lazada hanno recentemente incontrato oltre cento marchi italiani a Milano, esplorando opportunità di espansione nel segmento del lusso attraverso il nuovo LazMall Luxury. La notizia è stata riportata da bisnis.com, evidenziando l'importanza dell'Italia nel panorama della moda globale. L'iniziativa di Lazada si inserisce in un contesto di crescita del mercato del lusso in Asia, che si prevede raggiunga un valore di 186 miliardi di dollari entro il 2025.