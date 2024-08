Indonesia: Lezione internazionale con l'avvocato italiano Manuela Viscardi

21 Agosto 2024_ La Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) di Palembang ha ospitato una lezione internazionale con l'avvocato italiano Avv. Manuela Viscardi, fondatrice della Caronte Consultancy di Milano. L'evento, intitolato "The Future of Legal Profession", ha affrontato l'impatto della tecnologia, come l'Intelligenza Artificiale, sulla professione legale. La lezione ha suscitato grande interesse tra gli studenti, evidenziando l'importanza di adattarsi ai cambiamenti nel settore legale globale. La notizia è riportata da hukumonline.com. STIHPADA, accreditata come "Unggul" dal BAN-PT, continua a promuovere programmi educativi di alta qualità per preparare gli studenti al futuro.