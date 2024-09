Indonesia: Liberato il pilota Philip Mark Mehrtens dopo negoziazioni con il KKB

21 Settembre 2024_ Il pilota neozelandese Philip Mark Mehrtens è stato liberato dopo un lungo processo di negoziazione con il gruppo armato KKB in Papua. La liberazione è avvenuta grazie all'intervento congiunto delle forze di sicurezza indonesiane, TNI e Polri, che hanno garantito la sicurezza durante il recupero. Il presidente indonesiano Jokowi ha sottolineato l'importanza della protezione delle infrastrutture in Papua per prevenire futuri incidenti di sequestro. Philip è stato portato in un'area sicura per ricevere assistenza medica e psicologica, e si prevede una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli. La notizia è stata riportata da metrotvnews.com. Il KKB, noto anche come gruppo armato di liberazione, è attivo nella regione di Papua, dove ha condotto attacchi contro le forze di sicurezza e ha preso ostaggi in passato.