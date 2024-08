Indonesia: Loro Piana, il marchio italiano di lusso, conquista l'elite indonesiana

01 Agosto 2024_ Loro Piana, prestigioso marchio italiano, è diventato un simbolo di status tra i facoltosi indonesiani, noti come "old money". Rinomato per l'uso di materiali naturali di alta qualità come cashmere e vicuña, il brand offre prodotti artigianali che uniscono eleganza e tradizione. I suoi articoli, caratterizzati da un design classico e senza tempo, sono considerati esclusivi e non prodotti in massa, rendendoli ambiti tra i consumatori di alta classe. Shandy Purnamasari, imprenditrice indonesiana e fondatrice del brand di cosmetici MS Glow, è stata avvistata con un prodotto Loro Piana, sottolineando l'attrazione del marchio tra le celebrità locali. La notizia è riportata da hops.id. Loro Piana continua a rappresentare un punto di riferimento per il lusso e la moda in Indonesia, riflettendo l'influenza della cultura italiana nel settore del fashion.