Indonesia: Marlboro Red Rush Week offre esperienze Ferrari in Italia

30 Agosto 2024_ Marlboro ha lanciato l'evento Marlboro Red Rush Week, che offre ai partecipanti l'opportunità di visitare la fabbrica Ferrari e di guidare modelli iconici come la Ferrari 360 e 430 in circuiti italiani. I vincitori dell'evento avranno la possibilità di apparire in un filmato emozionante, girato da un team noto per il lavoro su 'The Fast and The Furious', e presentato in un'esclusiva premiere a Jakarta. Per partecipare, è sufficiente registrarsi online o presso i punti vendita Marlboro, a condizione di avere almeno 18 anni. Questo evento rappresenta un sogno per gli appassionati di Ferrari in Indonesia, unendo la passione per le auto sportive con l'eleganza italiana. La notizia è stata riportata da detik.com, evidenziando l'interesse crescente per il marchio Ferrari e la cultura automobilistica italiana in Indonesia.