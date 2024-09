Indonesia: Ma'ruf Amin sottolinea l'importanza del trasporto pubblico inclusivo

08 Settembre 2024_ Il Vicepresidente indonesiano Ma'ruf Amin ha elogiato l'evento Hub Space 2024, tenutosi a Jakarta, evidenziando il ruolo cruciale del trasporto pubblico per tutti i cittadini. Durante l'evento, ha sottolineato la responsabilità dei governi locali nella pianificazione e gestione del traffico, affrontando le sfide della congestione e dell'accessibilità. Amin ha anche enfatizzato la necessità di un trasporto pubblico accessibile e a prezzi contenuti, integrando tecnologie moderne per migliorare l'efficienza. Il Ministro dei Trasporti Budi Karya Sumadi ha confermato l'impegno del governo per un trasporto equo e sostenibile, in linea con la visione del Presidente Joko Widodo. La notizia è stata riportata da detik.com. L'evento, sostenuto da PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, celebra la Giornata Nazionale dei Trasporti 2024 con il tema 'Mobilità Integrata per Tutti'.