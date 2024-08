Indonesia: Maybank Marathon 2024 si prepara a un grande evento a Bali

24 Agosto 2024_ Maybank Indonesia ospiterà il Maybank Marathon 2024 il 25 agosto, con oltre 12.700 partecipanti provenienti da 57 paesi. La maratona, che si svolgerà al Bali United Training Center, prevede diverse categorie di gara e un premio totale di 2,7 miliardi di IDR. Quest'anno, il tema è ‘Discover a New You', con un focus sulla sostenibilità e iniziative per ridurre l'impatto ambientale dell'evento. La notizia è riportata da thejakartapost.com. Il Maybank Marathon è l'unica Elite Label Road Race in Indonesia e rappresenta un'importante piattaforma per gli appassionati di corsa e la comunità locale.