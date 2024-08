Indonesia: Medco Energi avvia progetto di energia solare da 440 milioni di dollari

22 Agosto 2024_ PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) ha annunciato l'avvio di un progetto di energia verde del valore di 440 milioni di dollari, equivalente a 6,79 trilioni di rupie. Il progetto prevede lo sviluppo di impianti di energia solare nelle isole di Bali e Riau, contribuendo così alla transizione energetica del paese. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l'adozione di fonti di energia rinnovabile in Indonesia, un paese noto per la sua dipendenza dai combustibili fossili. La notizia è stata riportata da Investor Daily Indonesia. Medco Energi è una delle principali aziende energetiche in Indonesia, attiva nel settore dell'energia rinnovabile e della produzione di energia elettrica.