Indonesia: MedcoEnergi investe 3,15 milioni di dollari in un nuovo blocco di petrolio e gas

13 Settembre 2024_ Il consorzio guidato da PT Medco Energi Internasional Tbk ha annunciato un investimento iniziale di 3,15 milioni di dollari per gestire un nuovo blocco di petrolio e gas a Sumatra Meridionale. MedcoEnergi, attraverso la sua controllata PT Medco Energi Linggau, è stata selezionata come operatore del Blok Amanah, in collaborazione con due partner, PT Sele Raya e KUFPEC Regional Ventures. Il blocco, che si estende su 1.753,15 chilometri quadrati, sarà gestito secondo un contratto di condivisione della produzione, garantendo il recupero dei costi operativi. La notizia è stata riportata da Investor Daily. MedcoEnergi, con una solida esperienza nella gestione di blocchi di petrolio e gas, punta a contribuire significativamente alla produzione nazionale di energia.