Indonesia: Media Center PON 2024 riceve elogi per la sua eccellenza

15 Settembre 2024_ Il Media Center del Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, che si svolgerà in Aceh e Sumatra Utara, ha ricevuto apprezzamenti per la sua qualità, ritenuto addirittura migliore di quello delle Olimpiadi 2024 di Parigi. Situato in due città, Banda Aceh e Medan, il centro è stato progettato per garantire un accesso facile e confortevole alle informazioni per i giornalisti. Il Direttore Generale dell'Informazione e Comunicazione Pubblica del Ministero della Comunicazione e Informatica, Prabunindya Revta Revolusi, ha sottolineato l'importanza di questo centro per il successo dell'evento sportivo. La notizia è stata riportata da liputan6.com. Il Media Center non solo facilita il lavoro dei giornalisti, ma offre anche alla comunità l'accesso a notizie aggiornate sul PON XXI, il più grande evento sportivo in Indonesia.